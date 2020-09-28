【專家點評】聯博：美大選結果將如何影響市場？

2020年美國總統大選即將於11月舉行，市場逐漸將焦點轉向選情發展。回顧歷史趨勢，政黨輪替對經濟與市場的影響有限，但由於未來政局與潛在政策方向存在變數，這次選舉後可能會有不一樣的發展。美國總統與國會的選舉結果目前仍難以預測，市場反應也不明確。鑑於此次選舉的重大意義，投資者宜關注以下關鍵因素。

聯博認為，未來幾個月的財政刺激方案將是左右金融市場表現的一大關鍵因素。在美國經濟持續受疫情困擾之下，家庭收入受到衝擊，因此未來經濟增長將依賴政府支出。金融市場更需要政府的支持，因為股市表現似乎有領先經濟增長的迹象。因此，市場將密切關注選舉結果，因為這也將影響後續推行財政刺激政策的可能性。

稅務政策預計是決定金融市場的第二大政策因素。美國國會在一七年通過減稅措施，提振企業盈利增長，為股市注入一劑強心針。這些企業減稅措施若在選後逆轉，未來可能會明顯衝擊市場。

為評估大選對這些議題的潛在衝擊，聯博假設若民主黨持續掌控眾議院，將有以下4種可能的選舉結果。其中包括：由共和黨控制參議院及總統大選報捷的紅色浪潮，以及由民主黨贏得參議院與總統大選的藍色浪潮。

若由共和黨控制參議院與白宮，則目前的政策可能維持不變。當初在經濟表現強勁時，特朗普政府便推行減稅與增加支出，如今經濟放緩，更沒有理由改變政策方向。

儘管面臨共和黨參議員的反對，但特朗普仍舊下達行政命令，推出提振美國經濟的措施，從中可看出他的政策重點。倘若特朗普連任，共和黨議員的反對聲浪可能會消退。在紅色浪潮情景下，支出可望增加，也可望有更多減稅措施，這似乎是相對有利於金融市場的選舉結果。

倘若選舉結果出現藍色浪潮，由民主黨贏得總統與參議院選舉，也就代表參眾兩院皆由民主黨控制，財政政策可能會類似紅色浪潮情景，但很有可能會收回企業減稅措施，因此金融市場短期料將出現陣痛。

但在這個情景下，財政政策規模可期，因為民主黨控制的眾議院已經通過3.5萬億美元的經濟刺激法案，但在參議院陷入僵局。此外，基礎設施支出也可能增加。因此，儘管稅務政策可能構成市場的短期利淡因素，但中期而言，政府支出計劃可能有助於市場表現。

另外兩種情景將形成程度不一的僵局。倘若由共和黨贏得總統選舉、民主黨控制參議院，則衝擊相對中性，很多方面將維持現況，參議院將抵制白宮的主要政策。在此情景下，聯博預計未來有機會達成政府支出協議，但過程可能相當緩慢。

倘若由民主黨贏得總統選舉、共和黨持續掌控參議院，對市場將是潛在利淡因素。參議院現在已經不願進一步推出刺激方案，如果再加上白宮易主，未來很有可能否決進一步的刺激方案。鑑於美國經濟與金融市場依賴政府支出，故經濟出現二次衰退的風險相當高，將影響金融市場後續表現。

上述何種情景會成真，仍有待選舉開票後揭曉。若大選結果不明朗將增添變數，因此，市場只能期待開票結果合乎預期，並視情況審慎前行。

聯博固定收益資深經濟學家 Eric Winograd

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