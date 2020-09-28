中國抗體股東致譽出售公司逾684萬股
2020年09月28日 08:17
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中國抗體(03681)公布，其控股股東致譽投資集團已與另一股東海南海藥訂立買賣協議，據此，致譽投資同意向海南海藥出售公司約684.19萬股銷售股份，價格為每股銷售股份2.777元人民幣(約3.1635港元)。
銷售股份佔公司於目前已發行股本總額約0.68%。
完成買賣協議後，致譽投資由原持有公司股本33.6%，降至32.92%；而海南海藥由持有公司15.11%股權，增至15.79%。
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