【專家點評】陳正犖：日圓短線或偏強

環球投資市場經過第二季的強勁復甦之後，現時正受到多個不明朗因素所衝擊。例如美國第四輪財政刺激方案談判仍陷入僵局、中美緊張關係、及美國大選的不明朗因素，或會繼續利好避險貨幣日圓。

中長線而言，隨着聯儲局改變了其政策框架，料未來數年或不加息。這或導致美國相對其他主流國家的實質利率息差逐步收窄，減低了美元資產的吸引力。所以，日本投資者已減少海外資產的投資，料美元弱勢下，日圓於中線或能受惠。

技術上，美元兌日圓的相對強弱指數處於中性水平，料短期維持整固格局，或於9月低位的104.00，至100天線的106.68區間上落，下一支持或為3月12日低位的103.09。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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