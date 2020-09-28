【專家點評】潘梓生：金價上升誘因逐漸消散

本欄不只一次提及美元指數94及金價1,900美元將是兩大重要關口，一旦突破將觸發金價下跌目標並指向1,820至1,850美元。在技術面觸發賣方大增外，金價基本面轉弱亦是事實，特別是美國聯儲局自六月起已沒有擴充資產負債表，因此印鈔帶動貴金屬上漲的動力已逐漸減弱，同時這亦影響美元跌勢，當美元流動性未有再大幅增加下，美元弱勢應將放緩。

另外，近期央行舉動亦值得大家留意，歐洲央行議息會議後，行長拉加德表示，雖然歐元強勢可能有不利影響，但不會因歐元強勢而作出干預，即不會因此再推出更多寬鬆措施。而聯儲局主席鮑威爾雖表示會以平均通脹率作加息依據，可是一直卻沒有為市場帶來更明確的操作方式，即歐美兩大央行未有再給市場更多的貨幣寬鬆預期。

故此，貴金屬上升的誘因短期逐漸消失，加上技術走勢逐步轉差，金價更形成三頂形態並作出下破，短期相信金價將可能下試1,820至1,850美元。金價現時走勢極似今年三月開始的美元指數走勢，當時美元指數整固後失守，並展開了將近3個月的下跌浪，因此投資者可待更有利位置才考慮部署買入黃金。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生

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