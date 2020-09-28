【專家點評】沈振盈：靜待結算　本周市況仍反覆

美股持續下跌，港股亦受拖累，恒指跌至23,200水平，確實是驚濤駭浪。短期而言，臨近期指結算，市況開始平穩下來，待期指大戶轉倉後，才會有較明確的方向。今次的跌浪，主要是受美股拖累，港股本身在6至8月期間，並未跟隨美股的升勢而向上突破，暫時仍算是落後。但愈臨近美國大選，美國對中國的施壓，壓力將愈來愈大，這是從政治方面作考慮。似乎特朗普的策略，重點不在股市，而在「大美國」主義。

從玄學的角度分析，由於本周只有3日市，市況仍然反覆，星期一及三會較好，星期二略為偏軟。「乙酉」維持到十月七日，未來兩周仍會反覆，但相信大市再下跌空間不會太多。到了「丙戌」月(10月8日至11月6日)，市況應該可以出現升勢。

本周每日的股市走勢預測：

周一(甲戌日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，但甲木及戌土能剋水，市況向好。

周二(乙亥日)：天干屬木地支屬水，水生木之局，先升後回。

周三(丙子日)：天干屬火地支屬水，水火交戰之局，反覆向好。

周四(丁丑日)：假期。

周五(戊寅日)：假期。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)

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