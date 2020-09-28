人行逆回購400億人幣 另開展50億央行票據互換操作

中國人民銀行進行400億元人民幣(下同)14天期逆回購操作，另有1,000億元逆回購到期，當日實現淨回籠600億元。

另外，人行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，周一(28日)人行將開展2020年第九期央行票據互換(CBS)操作。本期操作量為50億元，期限3個月，面向公開市場業務一級交易商進行固定費率數量招標，費率為0.1%。

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