【港股開市】小米阿里撐市　滙豐靠穩

期指結算前夕兼臨近10月長假期，港股缺乏方向。恒生指數開市升48點，報23,284點；國企指數高開43點，報9,345點；科技指數高開2點，報6,921點。

大型科網股撐市，小米集團及阿里巴巴開市升1.9%及1.5%，是表現最佳兩隻藍籌；騰訊升0.3%，合共貢獻恒指41點；美團點評升1.7%；京東集團升1.5%。

市傳中芯國際被美國發出口禁令，股價開市急挫7.6%，報17.16港元。公司已澄清未收到相關官方消息。

其他重磅藍籌個別發展，滙豐控股靠穩，開市升0.5%報28.35元。工、中、建三大內銀股升0.2%至1%；中國平安升0.1%；中國移動跌0.4%；友邦保險跌0.4%；香港交易所跌0.6%。

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