中芯國際挫逾7%　澄清未收到美國禁運官方消息

中芯公布，注意到上周六(26日)有媒體網絡問詢或者轉發着一份疑似由美國商務部工業與安全局簽發的文件，根據該文件內容顯示，針對中芯國際及其子公司和合資公司出口的某些產品，將受到出口管制。

截至目前，公司並未收到此類官方消息。公司重申，中芯國際只為民用和商用的終端用戶提供產品及服務。公司和中國軍方毫無關係，也沒有為任何軍用終端用戶生產。

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