A股快報：三大指數穩升　金融股偏軟

內地股市向上，滬綜指高開5點或0.17%，報3,224點；深成指高開45點或0.36%，至12,860點；創業板指數高開11點或0.45%，至2,551點。

板塊方面，次新股領漲近4%，煤炭股升0.5%，地產、船舶製造、石油及水泥股靠穩；而金融股偏軟。

上緯新材於科創板上市首日，高開700%，此前首發集資僅約1.08億元人民幣(下同)。醫美龍頭愛美客創業板上市首日亦高開170%。

個股方面，中芯挫4%，報51.5元。有外媒於上周六(26日)報稱美國政府已對中芯施加出口限制，中芯即晚發澄清公告指，就一份疑似由美國商務部工業與安全局簽發的文件，據該文件內容顯示針對中芯國際及其子公司和合資公司出口的某些產品，將受到出口管制。截至該公告日，公司並未收到此類官方消息。公司又重申，只為民用和商用的終端用戶提供產品及服務；與中國軍方毫無關係，也沒有為任何軍用終端用戶生產。

廣州浪奇跌停板。公司稱部分庫存貨物或涉及風險，帳面價值共5.72億元。

世紀鼎利停牌，公司擬披露重大事項。

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