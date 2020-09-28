新股專輯：京東健康遞交上市申請

京東健康為中國網上醫療健康平台及零售藥房，今年8月推出家庭醫生服務「京東家醫」。據初步招股文件，截至2020年6月底，共逾1.5億名用戶曾在平台購買醫藥和健康產品或醫療服務。過去3年的年活躍用戶呈上升趨勢，截至今年6月底止年度，年活躍用戶達7,250萬，按年增加29.23%。

截至2020年6月底止上半年，在可轉換優先股公允價值拖累下，公司轉蝕53.6億元人民幣(下同)，2019年同期盈利2.36億元。若撇除相關公允價值變動，經調整盈利3.7億元，按年升46.07%；收入87.77億元，按年勁升75.95%。

京東集團為最大股東，持股81.04%。分拆完成後，京東將保留京東健康不少於50%的股權，而京東健康仍為集團子公司。

上市前投資者亦星光熠熠，中國人壽旗下國壽成達持股2.26%；中金旗下CICC eHealthcare Investment持股2.37%。

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