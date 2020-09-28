【全球攬炒】俄羅斯料今年環球原油需求跌最多一成

新冠肺炎疫情衝擊全球石油需求，俄羅斯能源部長Alexander Novak認為，石油需求復甦速度不會很快，估計需要很長時間才能恢復到危機前的水平。另外，今年在世界各地實施封鎖措施遏制疫情的背景下，全球石油需求預期按年下降最多10%。

事實上，由於美國原油需求仍然疲弱，加上部分歐洲國家重新加強防疫限制措施，最近石油市場的反彈陷入停頓。同時，供應正在回升。石油貿易商稱伊拉克下月出口急劇增加，利比亞內戰勢頭減弱後石油產量顯示出上升迹象。

包括俄羅斯在內的石油輸出國組織和盟國(OPEC+)本月早時已暗示隨時準備採取防範性措施來平衡市場。監督該集團減產執行情況的聯席部長級監督委員會稱，將「防患於未然」。

此外，國際能源署(IEA)石油工業和市場負責人Neil Atkinson亦稱，該機構進一步下調石油需求預測的可能性更高。IEA過去兩個月已把2020年需求預測下調每日40萬桶，至每日9,170萬桶。

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