中國恒大曾飆逾一成 分拆物管業務已獲批
2020年09月28日 10:09
東網電視更多新聞短片
中國恒大(03333)早段急升10.88%，高見15.28港元；暫維持逾7%升幅，成交逾4.5億元。
恒大公布，建議分拆集團物業管理業務已獲聯交所批准。
另外，公司重申經營正常健康、財務穩健。截至今年9月24日，累計實現銷售5,049億元人民幣(下同)，按年增長11.4%；銷售回款4,521億元，按年增長51.3%。截至2020年6月30日，現金餘額2,046億元。
同系恒大汽車(00708)亦有追捧，股價飆7.5%，報18.08元。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！