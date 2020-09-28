亞洲第三季併購協議逾3萬億元　破紀錄

外媒統計數據顯示，第三季度亞太地區併購協議活動達創紀錄的3,900億美元(約3.04萬億港元)，今年涉及亞洲公司的交易量按年增長近11%，相反歐洲和美洲交易量卻下降。

高盛亞洲(日本除外)兼併與收購聯席主管Jung Min表示，看到亞太地區中受疫情大流行影響較小部門健康的交易活動，尤其是在科技領域。

科技領域中，日本軟銀集團宣布將其晶片設計公司ARM出售予英偉達(Nvidia)，價格高達400億美元。而印度首富安巴尼(Mukesh Ambani)亦為旗下信實工業(Reliance Industries)吸引了超過200億美元的投資。

食品零售業方面，便利店7-Eleven母公司Seven & I Holdings Co.於8月宣布以210億美元收購馬拉松石油公司旗下的Speedway加油站，推動在美國業務擴張。

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