高銀放售九龍灣金融國際中心　料值逾120億元

私營房地產顧問服務公司--萊坊表示，獲委託爲獨家代理，放售位於九龍灣啟祥道17號的高銀金融國際中心，遞交意向書截止日期為2020年11月11日正午12時正。

該物業是一座甲級寫字樓。高銀金融國際中心於2016年竣工，樓高28層，佔地面積約71,042平方呎，總樓面面積約852,433平方呎。該物業現時出租率約為76%，租客覆蓋多個領域，包括地產、珠寶、零售服務、金融服務及屋宇裝備相關行業等優質國際和本地租戶。預計該物業的售價逾120億港元(一切以合約為準)，即每平方呎價約14,000元。

萊坊執行董事和投資部主管林偉漢表示，是次出售之物業質素甚高而且位置一流，實屬九龍半島千載難逢之投資機會。

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