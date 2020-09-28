QDII基金平均收益率近一成　基金經理相對看好港股

內媒引述數據顯示，截至9月25日，全市場152隻權益類QDII基金(各份額合併計算)平均錄得9.61%的年內收益率。

當中，有25隻主動權益類QDII基金今年以來的淨值漲幅超過了20%，佔比約22%。這些產品多數投資美股、港股市場，前十大重倉股集中在醫藥、消費、科技及互聯網等行業板塊。

在跌幅榜上，今年原油經歷了史詩級別的暴跌，相關QDII基金業績表現受到拖累。展望四季度，QDII基金經理對歐美股市仍心存忌憚，表示資金未來或會愈來愈傾向估值被低估的港股集中。

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