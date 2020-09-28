新股專輯：六家全球主權基金擬參與螞蟻A股IPO

「巨無霸」新股螞蟻集團計劃「A+H」兩地上市，吸引多家全球頂級主權財富基金關注。內媒引述知情人士透露，目前阿布扎比投資局(ADIA)、新加坡政府投資公司(GIC)、加拿大最大退休基金CPP Investment Board(CPPIB)等頂級全球主權基金，已明確表達希望參與A股戰略配售的意向。

報道又指，此前有消息稱，中國社保基金將成為螞蟻集團在科創板的基礎投資者，新加坡的淡馬錫和沙特主權基金公共投資基金(PIF)也正在計劃參與投資。即是意味着，全球資產管理規模最高的前十大主權財富基金中，六家已經計劃參與投資螞蟻IPO計劃。

目前，ADIA為全球排名第三的主權基金，資產規模約5,800億美元；GIC則排名第六的主權基金，管理資產規模約為4,530億美元。

螞蟻集團計劃最快在10月以A+H上市，集資金額高達300億美元，有望成為全球歷來最大宗IPO，估值超過2,000億美元。

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