港股格局：郭家耀料23800受阻　滙豐反彈料短暫

港股周一(28日)做好，正榮金融業務部副總裁郭家耀指這主要受美股回升帶動，但提醒北水快將因10月長假期而暫停，預料港股交投將下降，恒指短期進一步反彈的空間未必太多，有機會在23,800點受阻，而兩萬三關口可視為支持。

他預期港股踏入10月仍會相對震盪，疫情和中美關係發展受市場關注，包括美國總統大選愈來愈近，將為市場帶來不明朗因素，投資者會轉趨保守，令大市短期較難出現大升。

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