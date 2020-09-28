【全球救市】英倫銀行委員指關於負利率討論令人感到鼓舞

英倫銀行貨幣政策委員Silvana Tenreyro表示，央行關於負利率的討論令人感到鼓舞，表明英國仍可能像歐洲央行一樣採取負利率政策。

外媒報道，Tenreyro認為，大部分國家的負利率政策幾乎已完全傳導致貸款利率端，銀行適應得很好。

不過，幾日前英倫銀行行長貝利才淡化近期內實施負利率的可能性，他指負利率是一個政策選項，但不代表央行可能使用該選項。

然而，新冠肺炎疫情加劇，促使英國政府收緊社交隔離措施，最新有傳該國準備實施新一波的社區封鎖，涵蓋範圍包括大部分英國北部地區及部分倫敦地區。此外，該國新一輪保就業補貼計劃亦未能平息市民對失業狀況惡化的擔憂。同時，英國與歐盟圍繞脫歐後貿易關係的談判也困難重重。

分析預期，以上因素皆使英國經濟壓力愈來愈大，恐怕最終會迫使央行出手。大部分經濟學家估計央行將在今年底時大債券購買計劃，投資者仍預期明年將減息。

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