【大行觀點】中信證券指內地資金面存三重壓力　人行或降準

內媒引述中信證券的債券研究團隊預計，10月內地資金面將整體維持中性，但邊際上或有擾動，預計反映銀行間流動性的隔夜質押式回購加權利率(DR001)會在1.8%至2%之間運行，而7天回購加權利率(DR007)圍繞2.2%中樞波動，10月流動性面臨「低超儲+財政壓力+結構性存款壓降」的三重壓力，且貨幣政策積極投放或是最大變量，MLF超額持續操作可以預期，也不排除中國人民銀行降準的可能。

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