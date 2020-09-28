港股格局：李偉傑料反彈動力不大

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，外圍股市似見喘穩，支持港股回升。不過，現時恒指牛證重貨區在23,000點附近，一旦外圍再有震盪，不排除港股再試兩萬三支持。另外，本周只有3日市，加上北水周二(29日)開始暫停，料大市反彈動力不大，相信恒指10天線約23,900點已有一定阻力。

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