港股格局：李偉傑料反彈動力不大
2020年09月28日 10:47
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，外圍股市似見喘穩，支持港股回升。不過，現時恒指牛證重貨區在23,000點附近，一旦外圍再有震盪，不排除港股再試兩萬三支持。另外，本周只有3日市，加上北水周二(29日)開始暫停，料大市反彈動力不大，相信恒指10天線約23,900點已有一定阻力。
對於內房股上周五急挫，李指出，今年內房受疫情影響，但銷售狀況未至於太悲觀，只是投資者對財政狀況存有疑慮。他建議持有相關股份的投資者可以繼續揸，若然10月份銷售有較好表現，可支持股價反彈，優質內房股如中國海外發展(00688)不妨趁低小注博反彈。
有傳中芯國際(00981)已被美國政府施加出口限制，股價顯著受壓。李認為中芯處於中美角力的風眼位，雖然相關傳聞未證實，但沽貨壓力未消除。其股價已跌穿多條移動平均線，若然失守17港元水平，後市有機會下試14至15元支持，由於政策前景不明朗，不建議現階段博反彈，料10天線19.7元已有較大阻力。
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