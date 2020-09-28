【專家點評】周樂樂：疫情憂慮利淡　料裝修及疫苗板塊向好

上周環球股市明顯回調，主要是因為多個國家爆發了二次疫情。法國單日新增1.4萬例確診，西班牙單日新增3萬多確診，英國超過4,000例。馬德里自9月21日起實行出入限制；英國亦再次實施為期6個月的全國性封鎖。市場擔心全球經濟再次停擺，恐慌情緒蔓延。

美國方面，雖然短期內美聯儲仍保持寬鬆的貨幣政策不變，但是財政刺激政策力度不及此前。再加上全球疫情反覆，美股持續下挫。在環球股市的拖累下，A股亦不能幸免。另外，上周外資流出A股的迹像明顯加強。白宮首席經濟顧問表示，美國下半年也許不需進一步的刺激。此話一出，市場認為美國大幅放水的行為會有所收斂。受此影響，美元持續走強，全球資金回流美國。資金淨流出對A股猶如雪上加霜。上周多個交易日，滬深兩市的成交量明顯萎縮，刷新這一波調整的新低。上證指數的成交額已跌至2,200億左右，下周大概率會繼續萎縮至2,000億。整個市場人氣低迷，盤面上幾乎無持續性的熱點板塊。

板塊方面，上周稍微值得關注的是疫苗板塊和軍工板塊。疫苗板塊走強主要是受歐洲疫情二次抬頭所帶動。另外，9月底緯度較高的地區逐漸入秋，而秋冬是傳染病的高發期。今年新冠疫情的爆發使得人們加強了抗疫和抗流感的意識，目前全國接種抗流感疫苗的人數持續上升，三價和四價疫苗一針難求。可以預測今年生產流感疫苗的企業業績將會大幅躍升。軍工板塊的走強主要是因為近日地緣政治矛盾增加。台海上空高強度的軍演、日本在釣魚島的小動作以及中印邊境摩擦不斷都不時刺激軍工板塊。不過，相比疫苗板塊有強硬的業績支撐，軍工板塊更多是情緒性的炒作，持續性存疑。

本來按照此前的預測，隨着新冠疫情逐漸受控，全球經濟將在四季度明顯復甦，估值一直受壓的順周期板塊有望迎來戴維斯雙擊。但歐洲疫情的爆發使得這一邏輯突然中斷，之前一度走強的保險、銀行板塊再次抹掉漲幅。地產板塊受壓於三條紅線出台亦難有表現，再加上恒大傳出資金鏈危機，市場傳聞四起，地產板塊恐慌情緒加劇，資金先撤回敬。不過，投資者可以關注被房地產板塊拖累的家裝板塊，畢竟房地產存量市場有十幾萬億，就算恒大一家暴雷，還是會有其他穩健的大型房企接手其市場份額。家裝板塊跳水更可能是情緒性超賣，精裝修邏輯在未來幾年仍然堅挺。此外，由於醫藥板塊已經經過一定幅度的回調，所以流感疫苗批發量較大的企業可以稍作布局，因為他們今年的確定性非常高。

勝利證券副首席運營官 周樂樂

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020