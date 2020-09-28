【fb直播】沈大師預測港股第四季走勢！

中秋假期將至，所以港股本周只得三個交易日，加上北水即將放長假，港股短期難有好表現？

中秋假期完結後，港股隨即踏入第四季，新冠肺炎陰霾、中美局勢升溫、美國大選將至、內地五中全會舉行等多項因素左右大市表現。投資者要怎樣判斷形勢？

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