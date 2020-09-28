中國經濟：調查指第四季信用違約面臨回升風險

外電報道，隨着中國經濟從疫情中持續復甦，貨幣和信用支持政策的力度難再現年初的寬鬆，前期獲得喘息卻未能有效改善經營的主體，未來將推動信用市場違約重回升浪。

報道於9月17至23日對27位來自銀行、券商和基金等金融機構的債券交易員和分析師進行調查，中國央行四季度將維持各項政策利率不變；同時近七成受訪者認為違約將增加，而在三季度，僅不足半數持此悲觀預期。

報道引述南京證券固收分析師楊浩指出，企業的融資環境不會再回到年初那麼寬鬆的狀態，那些負債高企、再融資壓力大的企業很可能會面臨更大的信用風險，前期通過展期方式延緩的違約事件也可能陸續爆發，四季度乃至明年違約壓力或將愈來愈大。

調查還顯示，約六成受訪者預計低等級信用債利差將擴大，認為利差收縮的比例不足兩成。關於第四季風險最高的板塊，回答民企和地產的人數最多。

亦有業界分析指，第四季一些中小型房地產公司和資質較差的民企風險相對更大，而受到地產融資新政的影響，預計第四季境內地產債的發行量將有所下降，這與上述調查中的多數市場人士不謀而合，近八成受訪者認為第四季房地產開發商的境內債券融資規模將萎縮。報道引述國泰君安固收研究報告指，行業間對比來看，地產行業違約率偏低，但值得警惕的是前50名的房企泰禾違約後，頭部房企也不再「絕對安全」。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020