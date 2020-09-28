【高盛推介】滙豐反彈　看好可留意高槓桿價外購證

高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股上周一(21日)失守30港元關口後連日創多年新低，上周五(25日)跌約1.4%。周一(28日)早段則跟隨大市反彈，高開約0.5%後升幅擴大，更一度升見30元，跑贏大市。

據港交所披露易資料顯示，中國平安於上周三(23日)在場內購入滙控1,080萬股，涉資3.05億元。而平保持有滙控的股權則增至8%，成為滙控最大單一股東。中國商務部新聞發言人高峰表示「不可靠實體清單規定」不針對特定國家或特定企業。

觀察個股輪證資金流向，可見上周資金追捧好倉，5個交易日共錄得約3,000萬元資金流入，為上周第二多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約1,920萬及1,080萬元。而認沽證於上周5個交易日亦共錄得約550萬元資金流入。

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