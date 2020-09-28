新冠肺炎：美國商業物業價值恐大縮1/4

新冠肺炎衝擊經濟，美國商業物業價值可能大幅縮水1/4，揭示了美國購物中心、酒店和其他商業建築所遭受的破壞。

最近評估顯示，商業地產抵押貸款支持證券(CMBS)也引發了對整個金融體系中支持商業抵押貸款的抵押品價值的質疑。當商業地產所有者開始難以支付抵押貸款時，就會觸發新的評估。這筆貸款將被移交給一個「特殊服務機構」，該機構最終可能會代表CMBS持有者沒收房產。CMBS是將多種商業不動產的抵押貸款重新包裝，透過證券化過程，以債券形式向投資者發行，為房地產商的融資方式，

鑑於旅遊業停滯，對酒店業打擊尤其嚴重。報道指，休斯敦一家皇冠假日酒店(Crowne Plaza hotel)本月的估值為2,590萬美元，較2014年被綑綁進CMBS交易時下跌了46%，該酒店自3月份以來一直沒有償還抵押貸款，並在5月份被移交給了特別服務機構。另外，米拉達假日酒店(Holiday Inn La Mirada)最近估值為2,210萬美元，較2015年下跌27%。

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