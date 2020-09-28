【期權攻略】陳偉明：切勿輕易撈底

港股上周一如本欄預期般持續尋底，即使市場憧憬美國政府即將推出新一輪紓困措施，亦未能刺激港股止跌回穩。主要原因是因為美元轉強，環球資金開始在本港流走，加上歐洲疫情反彈，而中美關係持續緊張，新經濟板塊又未見起色，在欠缺利好消息的情況下，本來已經弱勢的港股很容易一跌就散。

市場普遍預期美國11月3日總統大選前中美緊張關係難望緩和，在不明朗因素增加的情況下，估值較高的科技板塊獲利回吐也屬合理。由於國慶及中秋節假期將至，預料本周初市場觀望氣氛濃厚，而本星期美國總統大選首輪電視辯論勢成市場焦點。

技術上港股走勢絕對是差，在未見跌勢轉穩的情況下，不建議輕易撈底，期權單邊Short Put收期權金更加可免則免，尤其是在美國總統大選前，變數甚多。

策略上傾向保守地候反彈做淡，如期指反彈至23,500點之上，小注利用熊跨策略(Bear Put Spread)，同時Long Put 10月22,400點及Short Put 22,000恒指期權。如果期指未能升上23,500之上的情況下跌穿上周五(25日)低位23,114點，有機會跌勢再度加速，到時亦可考慮小注追勢單邊Long Put 10月22,400恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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