中國經濟：劉鶴促國企民企配合　推進兼併重組戰略組合

國務院副總理、國務院國有企業改革領導小組組長劉鶴出席會議時表示，要通過實施國有企業改革三年行動，在形成更加成熟更加定型的中國特色現代企業制度和以管資本為主的國資監管體制、推動國有經濟布局優化和結構調整、提高國有企業活力和效率等方面取得明顯成效。當中提到，國企民企要相互配合，推進兼併重組和戰略性組合。

一是國有企業要成為有核心競爭力的市場主體。國有企業首先必須發揮經濟功能，創造市場價值，要健全市場化經營機制，積極穩妥深化混合所有制改革。二是要在創新引領方面發揮更大作用。創新決定命運，硬實力暢通大循環。要以創新為突破口，進行大膽充分的激勵，在關鍵核心技術攻關、高端人才引進、科研成果轉化應用等方面有更大作為。

三是要在提升産業鏈供應鏈水平上發揮引領作用。國有企業要對民營企業健康發展發揮帶動作用和重要影響力。根據不同行業集中度要求，推動形成比較好的市場結構。國企民企要相互配合，推進兼併重組和戰略性組合。中央企業要堅決壓縮管理層級，防控好各類風險。四是要在保障社會民生和應對重大挑戰等方面發揮特殊保障作用。五是要在維護國家經濟安全方面發揮基礎性作用。

會議強調，要強化部門責任落實，建立責任制，發揮地方積極性，創造性落實方案，發揮國有企業負責人的企業家作用，推動國有企業改革取得實效。

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