全球經貿戰：先圍華為再堵中芯　特朗普精準擊殺華科企…

外媒引述消息指，美國商務部通知美國企業文件提到，內地晶片龍頭企業--中芯遭到出口管制，任何要與其繼續業務往來的美企都要經過美國政府審查。由於中芯有超過一半的半導體生產設備都是從美國進口，這使得中芯將面臨無設備可用的困境

就相關傳聞，中芯表示目前並未收到相關通知，並持續與美國商務部協商。

2018年12月初，加拿大警方以違反伊朗禁令為由，逮捕華為首席財務長、創辦人任正非之女孟晚舟，其後正式向孟晚舟提出起訴；2019年5月，華為與其附屬公司被美方列入實體清單，致令其產品面臨無法使用GMS服務。今年5月，美國宣布只要是出貨含有美國技術的半導體產品與服務，都要經美方審查，變相再進一步圍堵華為。雖然9月限令執行，至今美國放行AMD及英特爾向華為供貨筆電CPU，惟若記憶體等關鍵零組件供應仍受限制，也是於事無補。

由於中芯已成為中國重點扶持的半導體企業，招來美國出手打擊，也許是意料之內的發展。若消息屬實，相信中芯的股價會受到較大壓力，而區內的競爭對手台資半導體企業，將成為贏家。

台媒引述業界分析指，中芯現為全球第五大晶片廠，月產能約當48萬片8吋晶圓，市佔率約4.5%，以40納米以上製程為主力，其中，0.15/0.18微米佔比約33%，90/65納米佔比也達三成以上，這些製程都是筆電相關IC主要生產製程。隨着新冠肺炎疫情帶動筆電、平板等宅經濟終端硬件需求大開，周邊IC需求甚欣，包括聯想、惠普、戴爾、宏碁、華碩等品牌大廠，以及相關代工廠出貨量上升，致使近期晶片代工產能供不應求。若中芯確定遭美國制裁，其佔比最高的0.15/0.18微米，以及90/65納米的客戶勢，料將轉單至台企，出貨潮或會旺到明年春節過後。

不過，面對美國的逼迫，中國未有停止發展科技的步伐。消息指10月內地將提出「十四五計劃」，預計當中或提到會在半導體產業發展投入10萬億元人民幣，以發展第三代半導體產業，其高度優先度堪比當年製造原子彈的目標。此外，亦有內地券商預計，未來5年內地半導體投資總額將達到9.5萬億人民幣。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020