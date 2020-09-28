【瑞通推介】中芯急跌但乏人撈好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場關注美國新一輪財政刺激計劃的進展，道指上周五(25日)收報27,173點，升358點或1.3%，惟全周累計下跌1.8%。

恒指上周五曾低見23,124點的近4個月低位，收報23,235點，跌75點或0.3%，全周累跌1,219點，跌近5%，連跌4周。周一(28日)早段反覆靠穩，一度重返23,300點以上。其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流入逾3,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.5億元，反映投資者續趁跌市沽出淡倉獲利。上周五其牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

周一早段異動股有滙豐控股上周三(23日)跌穿世紀供股價28元，據披露易資料顯示，主要股東中國平安當日在場內購入1,080萬股滙控，每股平均作價28.2859元，涉資3.05億元。增持完成後，平保持有滙控的股權升至8%，超過貝萊德(BlackRock)成為單一最大股東。滙控周一早段股價回升，暫時最多升5%，升至30元的一周高位。

另外， 外電報道中芯已被美國政府施加出口限制，中芯 低開7.6%，其後曾見4個月低位17.12元，跌穿250天線。

中國恒大近日傳出財困消息，標準普爾把恒大的評級展望下調至負面，拖累其股債價格急跌。恒大表示，公司經營正常健康、財務穩健，截至今月24日，今年累計實現銷售5,049億元人民幣，按年增長11.4%，半年減債534億元人民幣，並計劃在今下兩個月累計實現2,000億元人民幣銷售。另恒大指，已經收到聯交所對建議分拆物業管理業務的批准。恒大上周五曾急瀉逾14%，低見13元，見逾4個月低位，最終收跌9.5%於13.78元。周一早段急彈逾一成，高見15.72元，其後升幅稍收窄。上周五分別有逾990萬元和近280萬元淨流入其好倉和淡倉。

恒大債價急跌，觸發市場憂慮內房融資出現問題，融創中國上周五跟跌逾半成收市，失29元，盤中曾跌至28.75元的4個月低位。股份上周錄5連跌，累挫逾9%。周一早段反彈逾2%，重返29.75元。上周五有小量資金淨流入其好倉，淡倉同日亦有近80萬元淨流入。

外電引述消息指螞蟻集團尋求最快周一通過香港交易所上市聆訊，另據報社保基金將投資於螞蟻集團A股IPO。阿里巴巴上周五高開逾1%於264.4元己是全日最高位，其後反覆回落，曾低見1個月低位255.4元，最終收跌逾1%，報258元。周一早段回升逾2%，高位重上264元。上周五分別有逾470萬和逾180萬元淨流入其好倉和淡倉。

美團點評上周五是最落後的大型新經濟股，收報232元，跌2.8%，盤中險守230元。周一早段升逾2%，挑戰240元關口。上周五有逾250萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾390萬元淨流出。

上海科創板上市委今日審議吉利汽車A股IPO上市申請，有傳吉汽擬集資200億元人民幣。另有券商上調吉汽目標價，股份上周五曾跌逾2%，跌破15元，尾市跌幅收窄，收報15.18元。周一早段好淡爭持，曾重上15.3元。上周五分別有近220萬和逾30萬元淨流入其好倉和淡倉。

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