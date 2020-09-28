金管局余偉文：跨境理財通可增金融業機遇

香港金融管理局總裁余偉文表示，跨境理財通可增加金融業的業務機遇，滿足市民及投資者跨境需求，並加強香港作為國際金融中心的角色，惟指在構建成熟的跨境私人財富管理計劃，以及跨境業績愈趨自由時，需採更大的風險控制，未來將採取漸進及較謹慎方式出台，籲各方需有耐性。

他並提出未來銀行業的三大變革，包括金融科技的轉變、跨境銀行業務及綠色和可持續的金融發展。金融科技之中，他提及，香港為於亞洲金融科技的領袖之一，疫情期間流動銀行及電子支付，為金融科技提供了新形象。

對於中國國債獲納入國際大型國債指數，他指，債券通的發展空間有望加大，往後國際投資者對中國債券的需求將會增加，而香港作為最大離岸人民幣中心，可作重要的橋樑角色，並指局方已展開以年計算的項目，冀可配合投資者的需求，並加大資源為南向債券通作準備。

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