第6家虛銀今開業！螞蟻銀行推高息活期存款吸客

螞蟻銀行(香港)周一正式開業，香港市民可透過銀行的官方應用程式App開戶。

香港第6間虛擬銀行開業！螞蟻集團旗下的螞蟻銀行(香港)周一(28日)起正式為全港市民提供銀行服務，2萬元以下活期存款，年利率達2.5厘。

市民由即日起，下載該行手機應用程式，憑香港永久居民身份證，最快3分鐘成功開戶。

此外，該行表示短期內將與本地電子錢包AlipayHK合作，用戶可在服務推出後，直接透過電子錢包內的螞蟻銀行(香港)小程式遙距開設該行帳戶。

該行亦正研究不同方案服務中小企，包括以阿里巴巴經濟體內的電商作為第一階段中小企用戶試點，並研發包括數字化貿易融資在內的服務等。該行指，下一步期望將服務擴展至本港其他中小企。

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