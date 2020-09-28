美股風險太高？專家料出現調整　惟仍看好長期走勢

富國銀行證券投資策略主管Christopher Harvey接受外媒訪問時表示，他現在不會投入新資金買美股，因為風險太高，他認為市場可能出現另一波調整，波動率恐飆升50%。

Harvey點出兩大因素，即美國總統大選可能會有爭議，以及美國新冠肺炎確診病例增加，均可能拉長美股震盪時間。另方面，他在最近一份研究報告中估計，單是最近有關疫情的新聞，意味着美股會較當前水平下跌2%至4%。

在美國總統選舉結果更明朗之前，Harvey不願投入新資金進入股市，希望首場特朗普與拜登的辯論能夠改變局勢。他認為，如果這場辯論使競選更加激烈，股市有可能下跌10%。

雖然他看淡近期走勢，但這並未影響其對明年美股的樂觀預測。他表示，無論誰贏得大選，都看好美股的長期走勢，因為他預料疫情會有解決方案，而經濟會緩慢增長，他計劃增加對標普500指數成分股的投資，尤其是工業股，認為疫情過後這些企業將是大贏家。

不過，他仍重申預測，即標普500指數的今年底目標3,388點，較本月2日創出的歷史高位3,580點，下跌近6%。

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