【全球攬炒】石油貿易商Vitol料第四季油價乏上升空間

全球最大獨立石油貿易商Vitol Group表示，受累於遏制新冠肺炎疫情擴散的新限制措施，導致全球原油需求復甦步伐放緩，原油價格在第四季幾乎沒有上升空間。

外電報道，Vitol Group執行委員會成員Chris Bake解釋，進入第四季前普遍看法是對原油需求的情況會有所改善，但現在缺乏很大的催化因素，而且需求不確定性有所上升。

Bake續稱，全球煉油市場被擠壓得令人難以置信，大量庫存對需求疲弱的狀況更是雪上加霜，估計未來幾個月增加產能的計劃亦可能迫使現有煉油商退出市場。

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