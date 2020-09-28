【專家點評】石醴泉：人民幣可否成為國際儲備貨幣？

在克服新冠疫情帶來的衝擊後，中國的金融體系率先企穩。財政和貨幣政策趨向常態化，人民幣匯率有序回升。幾個月前，市場還在為人民幣兌美元是否要跌破7.2而擔憂。如今，輿論已經掉轉過頭，指人民幣或將取代美元成為國際儲備貨幣。

我們認為考慮這個問題言之尚早，簡單看國際貨幣基金組織(IMF)的數據便可知，2020年第一季末，美元佔全球已分配外匯儲備總量的61.99%，而人民幣僅2.02%。雖然後者比2016年加入特別提款權貨幣籃子(SDR)的時候增長了近一倍，但與美元份額相比，還是差之千里。

了解歷史便可以看到，爭取儲備貨幣地位像跑馬拉松。2020年這個賽段，人民幣表現亮眼。但是想要奪冠，光靠一個賽段的表現遠遠不夠，還需要體能、戰術、耐力的配合。對應到貨幣，就是國力、政策、和時間。

國力是決定因素

國力指經濟和政治實力，是別國使用一國貨幣的信心來源和根本原因。在經濟實力中，經濟體量不是唯一的考慮，經濟結構也至關重要。假設有一個超大型的農業經濟體，雖然其經濟體積全球最大，但其貨幣必難成為儲備貨幣，因為別人拿了其貨幤後，無法用以購買農產品以外的其他貨物，直接影響其貨幣的實用性。

中國GDP位居全球第二，產業建構完整。疫情帶來全球衰退，美國第二季GDP按年下滑-32.9%，同期中國卻逆市增長+3.2%。從進出口數據可見，雖然疫情之下各國產業鏈要與中國脫鉤的言論甚囂塵上，但現實是中國的出口增長已經連續6個月超過預期，8月更是錄得按年增長近+10%。與中國形成鮮明對比的是美國貿易逆差的不斷上升，如果剔除石油，美國的貿易逆差接近歷史新高。

根據普華永道(PwC)的報告《2050年的世界》，30年後，中國將超越美國成為全球第一大經濟體。當然，成為老大的路上必然是潛伏着不少困難，蘇聯和日本就是前車之鑒。所以，雖然中國將來可能短暫超車，但終究能不能贏得馬拉松仍有待觀察。

政治實力主要是政治體制的穩定性和可預期性。在戰亂國家，執政者朝令夕改，就很難讓人對其貨幣產生信心。中國雖然政體與西方國家不同，但是政治環境和平，政策的連貫性、可預期性高，對人民幣國際化進程應也算是加分項。

政策

首先，儲備貨幣國的資本市場要夠深和廣，有足夠金融資產來吸收資金回流。最近幾年，中國金融開放穩步推進，滬港通為外資流入中國股票和債券市場打通任督二脈。市場內部，科創板、創業板、新三板的改革把新興科技創新企業推上歷史舞台。增加了中國資本市場的層次。

其次，要有開放的資本賬，資金能自由進出。擁有其貨幣之人不可以有一刻懷疑，其資金會否被鎖在其國之內不可以流出。美元、日元和歐元等貨幣就屬於這種自由流動、自由兌換的貨幣。顯然，由於眾多因素，人民幣目前還不具備這個特性。

時間

從美元取代英鎊成為儲備貨幣的例子中，我們可以看到儲備貨幣的延續性——一旦成為儲備貨幣，就不是一時三刻能改變。英鎊可算是19世紀下旬和20世紀初的儲備貨幣，雖然其部份價值建基於金本位，但同時其世界經濟實力和制度當時也受到其他國家人民肯定，使英鎊能成為環球交易貨幣。

19世紀尾，美國經濟規模超越英國，但英鎊在二次大戰前仍然是國際交易貨幣。直到英國經歷了兩次世界大戰後，其經濟實力受到嚴重打擊。再加上美國本土不受兩次大戰所影響，經濟實力已經遠遠拋離歐洲。所以在二次大戰後期，由美國領導下而成立的環球新經濟秩序，美元才正式成為國際交易和儲備貨幣。當前，中國經濟實力離美國還有不少差距。哪怕是明日即可趕上美國，人民幣也要等上一些時日才能「上位」。

近期人民幣走強

雖說人民幣成為儲備貨幣言之尚早，但人民幣在過去幾個月確實有轉強趨勢，主要推動因素是新冠疫情後不斷擴闊的人民幣收支順差和中美利差，以及強勁的出口表現。中國國家外匯管理局發佈的數據顯示，8月非銀行部門跨境資金淨流入127億美元，境外投資者淨增持境內債券210億美元，高於歷史平均水平。一方面，是因為中國經濟領先全球復甦。另一方面，也是因為中美利差不斷擴闊，對外資吸引力進一步提高。

貨幣印得越多，單位貨幣的價值就越低。央行資產規模基本上反映一國貨幣數量。人民銀行資產從2014年到現在基本上維持不變。而反觀美國聯儲局，在無限量化寬鬆（QE）和不計後果地購買資產政策下，其資產規模從2020年3月份的4.2萬億美元迅速飆升至5月末的7萬億美元以上，不到三個月時間，漲幅達到80%左右。雖然此舉避免了流動性風險轉化為金融風暴，但是印鈔機大開，顯然不利於維持美元匯率。

需要注意的一點是，在當今世界，鈔票不一定需要真的印出來。央行在市場上購入債券或股票等後，再把從賬上創造出來的現金，經過電子通路存入賣家戶口作為結算。賣家不論是企業或個人投資者，從回報角度都不願意持有現金。多了的現金定會用來購物或再投資，從而對經濟產生刺激作用。雖然全程都只是數字記帳，沒有真的「印鈔」，但對經濟影響的結果卻和開動印鈔機一樣。

總括而言，人民幣在短期內成為國際儲備貨幣的機會暫時看來不大。但如中國能維持健康的經濟發展和相對穩定的貨幣政策，人民幣跟其他貨幣比較，保值能力和國際化程度應會較強。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。)

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