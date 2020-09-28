羚邦集團電商網站及益智點播平台已於香港上線

Ani-Mall™為一個電子商務網站平台，提供集團來自最熱門動漫系列的動漫周邊、收藏品、文具及毛絨玩具等產品，包括「我的英雄學院」、「排球少年！！」、「Dr.Stone」、「銀魂」及「約定的夢幻島」。集團將會於Ani-Mall™持續添加新產品並推出多種促銷活動。

Ani-Kids™將展示來自世界各地的娛樂和教育內容，為孩子們帶來樂趣，學習和冒險。主題包含：「FOOD超人」、「Leo the Truck—Sing with Leo」、「Robocar POLI Nursery Rhymes」、「哈比樂園」、「Kawanimals」、「Ninjaboy Rantaro」及「Kaasan Mom’s Life」以及「English Tree TV」。

公司認為，推出電子商務網站Ani-Mall™及首個益智點播平台Ani-Kids™可以涉足日益增長的宅經濟並擴大集團自己的分流平台及營銷協同效應，符合集團之5年戰略計劃。

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