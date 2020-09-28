港股格局：彭偉新憂慮恒指跌穿23300點後狂瀉
2020年09月28日 12:20
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周一恒指曾高見23,421點，京華山一研究部主管彭偉新表示，未來港股將會維持反覆上落格局，股市波幅可達2,000點，原因在美國總統大選前，現任總統特朗普會不斷出招制裁中國。
他預料，港股支持位在23,300點，一旦跌穿23,300點，指數跌幅可深不見底。個別股份方面，滙豐控股(00005)獲中國平安(02318)旗下平安資產管理增持，令股價急升逾7%，但他認為再增持的空間有限，加上滙控原有的不利因素實際上沒有消除，如內地會否確實將滙控列入「不可靠實體清單」，種種政策因素均令股份前景不樂觀。
此外，市場憂慮中芯國際(00981)被美國限制出口，加上公司在技術層面上未有領先優勢以及被大行唱淡，料股價調整勢頭未完。
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