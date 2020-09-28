【大行報告】中芯或成美國制裁目標　投行紛看淡前景　

券商麥格理認為，若美國商務部通知美國半導體設備及零件供應商，指須要為供貨中芯申請出口許可證的話，這可能意味中芯已失去「經驗證最終用戶」地位，故下調其目標價至14.6港元，維持給予「跑輸大市」的投資評級。

另一家投行瑞信則下調中芯標價至17元 投資評級為「跑輸大市」

中芯股價周一(28日)中午收報17.5元，跌5.8%。

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