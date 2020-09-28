【大行報告】中芯或成美國制裁目標 投行紛看淡前景
2020年09月28日 12:26
東網電視更多新聞短片
外媒消息指，美國政府現正審視應否將中芯加進實體清單中，料今年底前會有決定。市場預計，若美國將中芯國際(00981)加進實體清單，其美國出口限制會更廣泛，料美國當局會在今年底前做出決定。中芯發出的通告則澄清，並未收到上述相關的消息。
券商麥格理認為，若美國商務部通知美國半導體設備及零件供應商，指須要為供貨中芯申請出口許可證的話，這可能意味中芯已失去「經驗證最終用戶」地位，故下調其目標價至14.6港元，維持給予「跑輸大市」的投資評級。
另一家投行瑞信則下調中芯標價至17元 投資評級為「跑輸大市」
中芯股價周一(28日)中午收報17.5元，跌5.8%。
－－－－－
限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！
《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！