加國退休基金睇好新興市場　擬5年內押注1/3資金

加拿大最大退休基金CPP Investment Board(CPPIB)計劃在未來5年內，將1/3資金押注新興市場，印度為其中的一個重要地點。

外媒報道，CPPIB亞太區負責人Suyi Kim表示，預計到2025年，CPPIB對新興市場的投資將佔該基金三分之一，而印度是其中的重要組成部分。Kim稱，CPPIB在印度的投資將跨越不同資產類別，包括基礎設施、房地產、公共和私人股權、基金以及共同投資與信貸。該基金看到印度的國內消費、科技，以及對基礎設施持續升高的需求將支持增長，凸顯了在當地的投資機會。

除印度以外，她表示CPPIB也在大中華區、南韓、日本與澳洲看到投資機會。

截至6月30日，CPPIB管理約4,344億加元資金，大部分投資於北美地區，約34%的總資產配置在美國，其次為亞洲。

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