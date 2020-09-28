【零售浩劫】時代集團全年轉蝕1.32億元　不派息

期內，收益按年跌25.9%至18.08億元。集團指，零售業務收益按年減少約15.5%至截至約4.81億元，產生除稅前分部虧損約1.56億元，而錄得除稅前溢利約790萬元。此乃主要由於香港持續的社會事件及全球新型冠狀病毒疾病爆發，導致消費意欲疲弱，對各不同渠道的收益影響深遠。

於今年6月30日，集團旗下營運五個品牌。TUSCAN’S及Fashion & Joy為集團的自有品牌。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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