港交所今推新MSCI期貨合約及市場微結構優化措施

港交所表示，致力發展香港成為亞洲時區的衍生產品中心，推出MSCI衍生產品合約後，香港市場產品的相關資產範圍已跨越香港與中國內地，進一步擴展至亞洲其他地區以至全球。過去數周，相關衍生產品的未平倉合約量已顯著增加，同時欣見部分MSCI價格回報指數期貨合約的交投持續上升。該所預期，在全球投資者於香港交易和投資的需求持續下，將帶動此增長勢頭延續至未來數月。

新一批共5隻在香港交易所衍生產品市場成功上市的MSCI指數期貨合約包括：

MSCI台灣25/50(美元)指數期貨

MSCI台灣25/50淨總回報(美元)指數期貨

MSCI新加坡自由(新加坡元)指數期貨

MSCI日本(日元)指數期貨

MSCI日本淨總回報(日元)指數期貨

於9月份的期貨合約季度和月度轉倉期期間，MSCI未平倉合約量顯著增加，反映市場對香港交易所MSCI衍生產品的需求不斷增加。在過去兩周，MSCI台灣淨總回報(美元)指數期貨的未平倉合約由9月11日的1,200萬美元，增加至9月25日的4.65億美元，而MSCI中國自由淨總回報(美元)指數期貨的未平倉合約於期內亦由1.1億美元增加至2.33億美元。

港交所就所有MSCI台灣指數期貨合約引入於香港時間上午8時30分開始的開市前交易時段，並於今日起將其交易時段提早至香港時間上午8時45分開始。所有在香港交易所買賣的MSCI台灣指數期貨合約和MSCI新加坡指數期貨合約均獲豁免全部交易費用6個月。

港交所於今年7月及8月推出了共33隻MSCI指數期貨。隨着新一批產品的推出，完善了現階段的MSCI期貨組合，並將因應監管機構批准及市場情況，在今年內推出MSCI台灣(美元)指數期權。

於2020年5月，港交所與MSCI簽訂了授權協議，在香港推出一系列MSCI亞洲及新興市場指數期貨及期權合約。該所與MSCI簽訂授權協議不僅加強雙方現有的合作關係，也進一步體現雙方對拓展區內投資市場、開發新產品和創新等長期工作的承諾。

港交所推出新衍生產品合約的同時，亦向流通量提供者、自營交易商及大手買賣參與者推出優惠計劃以建立流通量。此外，首六個月的買賣將獲豁免支付證券及期貨事務監察委員會徵收的證監會徵費。

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