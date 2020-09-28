貝沙灣契約不齊全單位　低市價賣5200萬

利嘉閣陳漢白表示，南區貝沙灣4期5座中層B室，實用面積約1,886方呎，四房雙套及工人套房間隔，連車位，望海景，放盤至今近兩年，因為契約不齊全，日前以低價5,200萬港元沽出，呎價約27,572元，原業主於2011年11月以4,300萬元購入上述單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利約900萬元，物業升值約21%。

他補充，屋苑本月至今累錄約7宗二手買賣，現時約有267個單位放售，最低入場價由1,200萬元起。

區內代理稱，上址原業主曾叫價7,550萬元放盤，後劈價至6,400萬元，最終累減2,350萬元以5,200萬元易手。同座低層B室於去年6月曾以7,550萬元成交，是次成交價低約3成。

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