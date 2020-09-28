嘉隆苑三房未補價每呎8809元沽　料屬近3年最低

香港置業郭詠詩稱，香港仔居屋嘉隆苑D座中低層9室，望樓景，三房間隔，實用面積約554方呎，未補價第二市場以660萬港元放盤約兩個月後，獲區內客接洽，雙方議價後減價172萬元，終以約488萬元成交，呎價約8,809元，低市價約5%。據了解，買家心儀單位為三房間隔，廳大房大，在睇樓兩次後決定承接。

原業主於1991年10月以綠表價約75.3萬元購入，是次轉售帳面賺約412.7萬元，物業升值約5.5倍。資料顯示，是次成交呎價屬項目2017年11月底後新低。

－－－－－

限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

《香港信貸》上市公司，提供多元化低息貸款服務，只須一個電話，滿足您各種資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020