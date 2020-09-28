低市價百萬！瓏門套三房減至1098萬元易手

中原鍾宏遠表示，新盤市況熱鬧，釋出市場購買力，屯門瓏門9月錄得7宗成交，包括2座中層A室，實用面積720方呎，套三房間隔，叫價1,200萬元，減至1,098萬元沽出，較同類單位平約100萬元，呎價15,250元。

新買家為同區上車客，獲父母資助首期置業入市。原業主則於2012年9月以773萬元一手購入單位，有見由一手持貨至今獲利不俗，加上同區1,000萬元以上物業面對新盤的競爭較大，故最後以低於市價沽貨止賺，持貨8年，帳面獲利325萬元，單位升值42%。

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