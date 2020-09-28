星展龐華毅：聚焦財管企業業務　下月推網上新平台

銀行數碼化已成大趨勢，低息環境更限制銀行業務發展。星展銀行(香港)行政總裁龐華毅表示，傳統零售銀行間的競爭激烈，加上有8間虛擬銀行加入，該行未來會聚焦財富管理及企業業務，預告下月將推出網上新平台，中小企開戶時間只需14分鐘，而開立財富管理理戶口僅需時12分鐘，並已進行6個月的試驗計劃。

他指，傳統銀行革新步伐不會停止 ，該行了解自身競爭優勢，透過數碼渠道與客戶接觸，為未來業務發展的重要策略，並做好信用風險管理，即使有新的數碼參與者出現，該行亦可保持競爭力。

疫情改善銀行的營運模式，他指，該行積極拓展新技術，利用新技術與客人互動，即使員工需長期在家工作，新技術可保障遙距工作的安全性及確保數據的可用性，既為銀行提供安全網，同時亦符合監管要求。

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