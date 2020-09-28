新股專輯：再鼎醫藥未回應會否美國退市 暫無具體收購計劃
2020年09月28日 14:18
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曹基哲
首隻來港第二上市的未有盈收中資概念股再鼎醫藥(09688)周一(28日)首掛，集團首席財務官曹基哲表示，現時是第二上市的好時機，因生物科技股在港日漸成熟，又相信能吸引中、港區內的投資者。
中美關係惡化，美方亦要求不符審核標準的在美上市的中資概念股除牌，市場認為此舉方乃制裁中企的行為，被問到集團會否選擇在美國退市，曹氏未有回應，僅指而來港上市主要是集資需求，有助公司擴大業務，目前亦未見地緣政治對集團及其業務造成影響。
至於扭虧時間表，他指，未有賺取盈利提供指引，集團目前通過授權引進及內部研發的產品有16款，其中9款處於臨床後期開發階段，有2款已提交新藥上市申請，正有待當局審批。
曹基哲又說，目前未有具體收購計劃。至於掛牌首日表現，他笑言，未有時間留意，但相信在許多投資者支持下，有不錯的開始，對前景感樂觀。
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