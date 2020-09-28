中美科技戰：晨星料中芯中長期股價有40%下行風險

中芯國際最新報17.64港元，跌0.94或5.059%。

晨星最新發表的報告，分析師相信，如果此出口禁令落實執行，將對中芯國際的營運帶來莫大影響，因其絕大部分設備均來自美國或與之有關聯的公司。

晨星維持中芯國際的估計公允價值為每股23港元。但晨星認為，在中國未有即時可用的沉積(Deposition)與檢測設備替代品的情況下，禁令對公司中長期影響或會非常嚴重，其股價有40%下行風險。目前，沉積與檢測設備供應商均由美國與日本企業主導。

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