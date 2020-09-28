SAVANNAH兩房賣808萬　做價近3個月最平

利嘉閣嚴煒俊表示，將軍澳SAVANNAH第3A座低層D室，實用面積448方呎，屬兩房間隔，7月初以900萬元放盤，但因應市況向下調整價錢，最終以808萬元成交，累減92萬元或約10.2%，呎價約18,036元，為屋苑兩房單位近3個月以來的新低。新買家為區內分支家庭，購入單位作自住。

據了解，原業主於2016年5月以505.5萬元購入，持貨4年轉手帳面獲利302.5萬元，物業升值約60%。屋苑9月累錄3宗二手買賣，時有約66個單位放售，一房單位叫價由650萬元起。

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