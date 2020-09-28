辦公室革命！日企擬將部分總部功能遷出東京

外媒報道，愈來愈多總部位於東京的企業，考慮將部分功能遷去其他城市，以減低染疫風險。據悉，多達51%的日本上市公司集中於東京地區，但疫情期間興起遙距工作，予該批公司的職員避免東京擠迫交通，以及追求舒適居住環境的機會。

當中，系統開發業者IG集團Information Development部門主管高橋香緒里指，疫情令公司全面進行改革。於8月份下旬公布，自10月起將逐步總部的部分功能遷往西部城市鳥取縣米子市。新辦公室提供雲端中心，還有銷售行政及人力資源等部門，員工由11人起增加，料至2025年底增至約50人，最終達100人。

另職員近2萬名的人力派遣公司保聖那亦於早前宣布，會將包括人力資源、會計和新事業開發在內的部分業務遷往兵庫縣淡路島，彰顯融入大自然的新一代生活及工作形態。公司計劃將在東京約1,200名職員、或總公司三分之二功能，在2023年度之前遷出，且不減薪金。

以往要求理賠必須由東京或大阪辦公室處理的大同人壽保險，亦允許職員在其他地區處理該業務，事緣4月及5月處於緊急狀態期間進行遙距工作沒有出現問題。

日本政府亦提供最高達100萬日圓的獎勵金，鼓勵國民搬離東京，同時繼續為位於東京的企業遙距工作。更提供最高達300萬日圓的獎勵，鼓 勵鄉村成立資訊科技公司。

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