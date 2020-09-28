疫情催生商機！銀髮族使用數碼金融服務激增

綜合外媒報說，疫情令大批勞動力居家辦公，帶動各類網絡服務需求增長，包括數碼金融服務。除年輕人更依賴網上銀行及線上投資理財工具外，社交距離限制亦促使過去逃避新科技的銀髮族嘗試運用數碼金融服務。

金融科技公司Plaid行政總裁Zach Perret指，公司發現消費者於疫情期間不單更加依賴銀行的數碼金融服務，亦更常使用非銀行業者的服務。

今年初被Visa收購的Plaid，專門提供數碼基礎建設，協助金融科技公司將應用程式連結到使用者銀行帳戶。Plaid指，今年3到5月的疫情期間，合作夥伴的新用戶量按年升44％。

而線上交易應用程式Robinhood於今年5月公布，今年以來用戶量增加300萬人以上，令公司市值上漲。該公司在最新一輪募資2億美元，市值料達112億美元。

此外，PayPal財務長John Rainey指，疫情帶動用戶成長，同時吸引到更多群組首次使用線上付款服務。他說，50歲以上的銀髮族是新用戶中成長最快的族群。

美國銀行首席執行官Brian Moynihan也表示，公司今年第二季新增逾100萬名手機存款用戶，其中22％是戰後嬰兒潮以及銀髮族。

Perret認為，銀髮族因疫情首度嘗試數碼金融服務，對銀行及金融科技業都是好消息，因為他們資產總額普遍較高，線上交易規模亦較大。

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