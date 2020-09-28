花旗伍燕儀：零售銀行數碼活躍客戶佔比增至逾八成

花旗集團香港及澳門區行長及行政總裁伍燕儀表示，該行於過去20年積極發展數碼銀行服務，近年數碼銀行增長尤其迅速，目前零售銀行的來自數碼渠道的活躍客戶佔比增加至逾八成。

疫情改為市民消費模式，該行疫情前的信用卡交易，約25至30%，於今年7月份已躍至42%，疫情變相催谷數碼化進程。

虛擬銀行開業大多以高息存款優惠吸客，她指，面對虛擬銀行的競爭，該行並非從定價的角度看待，尤關注客戶的服務體驗。

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限聚令放寬後湧現報復式消費，生意轉守為攻，擴充良機！

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